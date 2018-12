TMW - Contestazione in vista per le prossime gare interne di Samp e Genoa

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà una settimana complicata per lo stadio Luigi Ferraris di Genova perché entrambe le sponde della città della Lanterna sono in agitazione in vista delle prossime partite casalinghe. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione infatti, oggi per Genoa-Atalanta e mercoledì per Sampdoria-Chievo è prevista una forte contestazione da parte delle curve delle due squadre contro i rispettivi presidenti. Sul banco degli imputati ci sono Preziosi e Ferrero, che dopo le ultime settimane di contestazione, continueranno a dover far fronte con i malumori delle rispettive tifoserie.