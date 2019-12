TMW - Copa Ipiranga Sub 20 con le big d'Italia. C'è il meglio del Sudamerica

© foto di Imago/Image Sport

La Copa Internacional Ipiranga Sub 20 è uno dei tornei più importanti del mondo a livello di giovani. Questo perché racchiude tutti i settori giovanili delle grandi società sudamericane più alcuni club invitati come le scandinave Midtjylland e Hammarby. Una competizione partita il 30 novembre che vede nelle rose delle venti partecipanti il meglio del meglio del futuro del calcio sudamericano.

L'Italia al seguito In campo ci sono Corinthians, Gremio, Nacional, Atletico Nacional, Talleres de Cordoba, Internacional, Palmeiras, Vasco, Defensor, Racing de Avellaneda, Fluminense, Atletico Paranaense, Independiente, Penarol, America de Cali, River Plate, Estudiantes e le due europee sopra citate. Il meglio del Sudamerica e per questo osservatori dei club italiani sono presenti nel Rio Grande do Sul a caccia dei futuri crack. In Brasile ci sono gli uomini di Juventus, Milan, Parma, Inter, Torino e Roma.