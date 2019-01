TMW - Cordoba a casa Milan. Vertice con Leonardo per Zapata

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

© foto di Federico De Luca

Ivan Ramiro Cordoba è stato avvistato, poco fa, a Casa Milan. In agenda c'è un vertice con il direttore sportivo rossonero, Leonardo: possibile sia per il rinnovo contrattuale di Cristian Zapata, più complicata la pista che porta a Wilmar Barrios (che costa 20 milioni). In basso il video dell'arrivo dell'ex Inter.