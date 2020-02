TMW - Corini: "Mercato? Non siamo riusciti a fare determinate cose"

Fonte: Dall'inviato, Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Brescia, Eugenio Corini, ha analizzato anche in zona mista la sconfitta odierna col Bologna. Ecco quanto raccolto da TMW: "Abbiamo fatto una partita di sofferenza contro una squadra importante come il Bologna. Con un po' di fortuna in più però avremmo potuto portare a casa almeno un punto. Dispiace aver perso l'ennesima gara nei minuti finali".

Come vede la squadra?

"La concentrazione dei ragazzi è sempre alta. La squadra è consapevole di vivere un momento particolare, possiamo sicuramente fare meglio. Quella di oggi è stata una prestazione sporca: nonostante non fossimo nella giornata migliore, avremmo potuto fare risultato".

Mercato di gennaio?

"Avremmo potuto fare determinate cose, ma non ci siamo riusciti. Ieri ho sentito il presidente per messaggio, nelle prossime ore ci confronteremo meglio e magari ne parleremo in conferenza in settimana".

Salvezza possibile?

"Dobbiamo restare dentro il campionato, non molleremo di un centimetro e combatteremo fino alla fine. Già a partire dalla prossima gara con l'Udinese".

Teme l'esonero?

"Quando fai questo mestiere, può sempre succedere".