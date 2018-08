TMW - Cornelius: "Gasp ha chiesto due volte chi voleva tirare il quinto rigore"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raggiunto in mixed zone dopo l'eliminazione dell'Atalanta dagli spareggi di Europa League, Andreas Cornelius ha commentato il doppio confronto con il Copenaghen. Deciso, anche, dal suo errore finale dal dischetto: "Ovviamente siamo delusi per il modo in cui siamo usciti e io per aver sbagliato il rigore. Basta guardare a entrambe le partite per rendersi conto di quanto siamo delusi. Sono grato per il supporto dei tifosi, sono sempre straordinari. Futuro? Giocare nell'Atalanta è fantastico: ci sono tanti ottimi giocatori, il club è solido e lavora sempre per il meglio. Bisogna dare sempre il massimo per giocare, vista la concorrenza. Il rigore sbagliato? Avevamo 4 rigoristi, Gasperini ha chiesto chi lo volesse tirare per due volte, così mi sono fatto avanti"