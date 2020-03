tmw Coronavirus, Corvino: “Così non è calcio, fermiamo tutto”

“Calcio ed emergenza Coronavirus? Partiamo dal presupposto che la salute pubblica viene prima tutto. Possiamo però urlare che le porte chiuse sono l’anti calcio. Se non c’è il tifoso manca l’ingrediente principale”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino intervistato per la rubrica “A tu per tu”. “No... - continua Corvino - dal mio punto di vista non si deve giocare e prova ne sia quanto accaduto ieri. Se l’Italia chiude e prende delle misure drastiche come chiudere le scuole ed altre manifestazioni anche il calcio ha il dovere di prendere misure drastiche nell’interesse di tutti. Si sa bene che quando bisogna prendere delle decisioni in momenti particolari non accontenti mai tutti, ma chi ha delle responsabilità ha il dovere di fare delle scelte anche a costo di essere criticato. Bisogna tutelare il diritto della salute di tutti. Ma il calcio a porte chiuse non è calcio, perché i protagonisti oltre i calciatori sono i tifosi, senza di loro manca il cinquanta percento. Non si deve giocare, bisogna cristallizzare tutto e riprendere da dove ci si è fermati. Anche a costo di fare gli straordinari ad emergenza finita. Quando si verificano fenomeni inimmaginabili bisogna prendere provvedimenti altrettanto impensabili. È giusto salvaguardare tutti: calcio, calciatori e tifosi e chi dovrà occuparsi di fare delle scelte - conclude - è all’altezza di farlo”.