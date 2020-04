tmw Coronavirus, Montero: “Bergamo, un colpo al cuore”

“Le immagini delle bare trasportate a Bergamo? La realtà ha superato la fantasia. Impressionante. Un disastro”. Lo ha detto intervistato da TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu” l’ex difensore di Atalanta e Juventus, oggi allenatore della Sambenedettese, Paolo Montero. “Quando ho visto quelle immagini - ha aggiunto Montero - è stato un colpo al cuore. Mi auguro che ciò non arrivi in Sudamerica o in Africa, la sanità da quelle parti non è preparata ad affrontare una situazione del genere per la quantità di persone”.