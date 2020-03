tmw Coronavirus, Perinetti: “Se serve ok a rinuncia stipendi, ma lo Stato si ricordi del calcio”

“Sospensione stipendi di marzo ai calciatori? Se a sostegno delle società c’è da fare una rinuncia va fatta. Non è una questione di regole ma di buonsenso. Serve una presa di coscienza. Le istituzioni fanno bene a chiedere un aiuto ai calciatori ma loro per prime devono ricordarsi sempre del calcio. Perché quando un calciatore percepisce un ingaggio la stessa cifra la prende lo Stato”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, intervista per la rubrica “A tu per tu”. “Come si convince un calciatore a rinunciare allo stipendio? Facendogli capire che se oggi rinuncia ad una parte riesce a sostenere gli stipendi di domani. E domani - conclude - ci sarà tempo per recuperare”.