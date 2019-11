TMW - Correa: Il pari ci stava stretto, giocando così vinceremo tante gare"

Fonte: Dall'inviato, Pietro Mazzara

Joaquin Correa, match-winner di Milan-Lazio, ha analizzato in zona mista la vittoria dei biancocelesti a San Siro. Questo quanto raccolto da TMW: "Questa è una bella serata dopo tanto tempo che non si vinceva qua. Stiamo lottando in ogni partita, abbiamo ottenuto un risultato importante per tutti".

Che Lazio è?

"Sicuramente più determinata e forse un po' più concreta. Guardiamo tutti nella stessa direzione, ma l'anno è ancora molto lungo, siamo all'inizio e dobbiamo continuare così. Il mister ci chiede di essere felici dentro il campo e di divertirci. Noi cerchiamo giocate importanti e spesso ci riescono bene, come nel caso dell'assist di Luis".

Quanto è importante questo gol?

"Lo è per la squadra, per continuare a stare sul pezzo. Se avessimo pareggiato saremmo usciti delusi, abbiamo fatto noi la partita".

Se questo è il mio anno?

"Io penso solo a migliorare ogni giorno, partita dopo partita. A volte le cose riescono e altre no purtroppo. Sono consapevole di avere dei compagni fantastici che giocano un calcio bellissimo".

È cambiato qualcosa?

"No. Anche a Glasgow abbiamo fatto una partita importante in uno stadio particolare, solo che lì abbiamo perso. Penso che giocando sempre così vinceremo molte partite".