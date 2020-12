tmw Corsa Scudetto? Repice: "Inter favorita sul Milan, Gazidis permettendo"

"Penso che l'Inter possa avere la meglio sul Milan se la Juventus resterà fuori dal discorso scudetto nei prossimi due mesi". Intervistato durante il TMW News oggi, il noto conduttore radiofonico Francesco Repice fa un quadro della situazione in Serie A in vista del 2021.

Repice, come vede la corsa Scudetto?

"Nel testa a testa tra le due milanesi vedo favoriti i nerazzurri, non fosse altro per una rosa più lunga, competitiva e con più qualità. Però c'è il mercato di gennaio in mezzo: se Gazidis fa qualcosa di straordinario potrei pensarla diversamente".

I primi mesi sulla panchina della Juventus di Pirlo?

"Secondo me ha fatto bene. È un po' attardato in campionato ma ha già raggiunto gli ottavi di Champions con una squadra che ha un centrocampo decisamente inferiore rispetto al passato dal punto di vista tecnico. Sta cambiando tutto, quindi è lecito dargli il tempo che merita. Sono sicuro diventerà un top manager".

La Roma?

"Penso che i Friedkin abbiano dato una sterzata importante alla squadra. Non so cosa potranno fare in sede di mercato perché i suoi sforzi sono stati ingenti in questo periodo. Io sono allegriano convinto, non mi piace quando gli allenatori parlano di proporre gioco. Lo puoi fare se sei al Real Madrid, se non hai quella cifra tecnica è inutile. Sono sicuro che per avere grandi risultati ci vogliono grandi giocatori. E la Roma deve pensare ad altro rispetto a moduli e numeri, piuttosto a grandi giocatori".

Quali squadre stanno deludendo un po'?

"Sicuramente Fiorentina e Torino. La prima però ora ha un allenatore che personalmente stimo moltissimo: sono convinto che questa situazione durerà poco. Al Torino invece sappiamo come il gioco di Giampaolo a volte ti porti a rischiare troppo. Nella sua situazione prenderei delle contromisure, anche se credo lo stia facendo".