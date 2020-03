tmw Corvino e il futuro: “Il calcio è la mia vita, farò la scelta giusta”

Pantaleo Corvino ha preferito non rientrare a campionato in corso per concentrarsi su un nuovo ciclo da costruire dall’inizio. “La Fiorentina - ha detto l’ex ds viola intervistato da TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu” - è stata ceduta a giugno, quando i management delle altre società erano già completi. Accettare una chiamata a campionato in corso, anche se l’ho fatto già a Bologna dove l’esperienza pur condita dalla promozione in A con successiva salvezza nel massimo campionato e la valorizzazione di tanti calciatori, è stata una sofferenza. Quindi ho pensato che non fosse il caso. Ritengo che cominciare dall’inizio costruendo con tanta energia ed entusiasmo un nuovo ciclo sia la scelta migliore”. Grandi traguardi nel corso della carriera lunga e vincente, ma Corvino pensa al futuro. “Sono certo - ha detto - che andrò a lavorare e che ci metterò tanta passione e tanta energia che me le sento ancora addosso. Il calcio è la mia vita. E la scelta che farò sono sicuro - ha concluso - che sarà quella giusta”.