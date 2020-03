tmw Corvino: “Fiorentina, dato e ricevuto tanto. L’anno scorso si è alterato tutto”

vedi letture

“Dieci anni sono tanti, da Firenze, dalla Fiorentina e dalla Famiglia Della Valle ho ricevuto tanto e a tutti loro ho cercato di dare altrettanto anche quando non ci sono riuscito”. Lo ha detto a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’ex direttore sportivo viola Pantaleo Corvino. “Alla Fiorentina e a Firenze auguro ogni bene. E di ottenere sempre risultati migliori. Magari anche migliori della nostra gestione che ha raccolto nonostante un ambiente non compatto soddisfazioni anche nella seconda parte dove abbiamo assistito ad un periodo di equilibrio finanziario. Negli ultimi tre anni non era facile fare sessanta punti la prima stagione, cinquantotto sfiorando l’Europa la seconda ed essere fino a gennaio del terzo anno a tre punti dalla Champions. E sono sicuro che anche la terza stagione con la squadra più giovane d’Europa figlia di un’idea ben precisa sarebbe finita come gli anni precedenti se per diversi motivi, nel finale - ha aggiunto Corvino - non si fosse alterato tutto”.