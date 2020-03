tmw Corvino: “Il Milan tornerà grande. Lazio, puoi fare come il Leicester”

“Il caos societario attorno al Milan? Quando ci sono dei cambi di società questi cicli movimentati possono creare tempesta e normalmente verificarsi. Nel vissuto di un club ci sono momenti di grande travaglio. Ma il Milan ritroverà la quiete e tornerà grande”. Così a TuttoMercatoWeb Pantaleo Corvino, intervistato per la rubrica “A tu per tu” ha analizzato il momento difficile in casa Milan. Poi spazio alla lotta Scudetto con la Lazio che fa da outsider: “Juve in affanno rispetto agli altri anni? Proprietà, Sarri e management non dovranno rimproverarsi nulla se non centreranno gli obiettivi delle altre stagioni. La Juve vince da otto anni, i cicli sono fatti anche per finire e non sai mai quando finiscono. La Juventus paga un calo psicofisico normale. Anzi i bianconeri mi sembrano straordinari nel tenere sempre alta l’asticella e cercare di non far terminare questo ciclo che invece l’Inter di Conte ha appena iniziato e darà filo da torcere fino alla fine. E per quanto riguarda la Lazio, questi risultati sono il giusto premio al lavoro di tutte le sue componenti, societarie, manageriali e tecniche. E a volte nel calcio può succedere il bello e impensabile: è accaduto al Leicester. Chissà - ha concluso Corvino - che anche la Lazio...”.