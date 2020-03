tmw Corvino: “Lecce, salvati. Quella volta che alzai il tavolo...”

“Il Lecce e la salvezza? È la squadra del mio Salento, della mia terra, delle persone a me più care. Faccio il tifo affinché possa salvarsi. Liverani era già un allenatore in campo: oltre ad aver vinto un campionato di C e di B se la sta giocando in Serie A proponendo un modello di gioco e organizzazione, complimenti, davvero”. Lo ha detto a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo giallorosso, protagonista di promozioni e salvezze, Pantaleo Corvino, intervistato per la rubrica “A tu per tu”. Il dirigente salentino ha poi raccontato un retroscena legato alla sua esperienza al Lecce. “Viali ha raccontato recentemente che dopo una sconfitta per 6-0 portai i pasticciotti alla squadra? Tutto vero (lunga risata, ndr). Ma Viali avrebbe dovuto raccontare anche che nella stessa stagione dopo una partita persa in casa contro il Brescia di Baggio giocata in seguito per il recupero dopo la morte di Mero tornai nello spogliatoio in ritardo perché quella sconfitta, maturata in quel modo, non mi sembrava vera vedendo molti calciatori sorridenti. Era il Lecce di Chimenti, Balleri, Lucarelli e altri che hanno contribuito a fare cose importanti. Chiamai il team manager per farli rientrare tutti nello spogliatoio, quando tutti erano seduti non sapendo da dove cominciare mi venne spontaneo invece che utilizzare le parole prendere il grande tavolo posto al centro dello spogliatoio, metterlo sulle spalle e urlare che non si poteva perdere in quel modo. La grande soddisfazione fu anche quell’anno - ha concluso Corvino - la salvezza”.