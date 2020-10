tmw Corvino: "Solito mercato, tutto alla fine. La Juventus tira il fiato e ha più di una rivale"

Pantaleo Corvino, ds del Lecce, ha parlato ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, dalla sede milanese del calciomercato: "Di solito è un mercato in cui si fa quasi sempre tutto alla fine, e così è andata anche stavolta, con operazioni anche importanti".

Cosa ne pensa della cessione di Chiesa alla Juventus?

"Non entro nel merito delle formule o di altre situazioni, ma quando si fa un trasferimento bisogna essere d'accordo in tre. Ognuno crederà di avere fatto l'affare perfetto, il giusto e il meglio. Quando Firenze perde un calciatore importante si sente ferita, così come lo sarebbe ogni altra città, è nella logica delle situazioni. So come funziona Firenze, ci ho vissuto per dieci anni e so quanto siano passionali i tifosi, che sentono di più le partenze di figli del settore giovanile come Bernardeschi e Chiesa. A mente fredda si capisce che se ci sono gli interessi di tutti, certe cose vadano fatta".

Non c'erano più possibilità per lui a Firenze?

"Ogni momento può essere quello giusto, dipende dai punti di vista. Un trasferimento si fa quando c'è una società che vuole vendere, un'altra che vuole acquistare e il giocatore che vuole andare".

Soddisfatto dal mercato del Lecce?

"Ho cercato, attraverso le nostre risorse, di andare su mercati alternativi, perché sono meno costosi e si possono raggiungere meglio qualità che diventano potenzialità".

Vlahovic fa bene a rimanere alla Fiorentina?

"Lui è cresciuto lì, sente la città, la tifoseria e la società come propria. Se si sente nelle condizioni migliori, giusto che continui il percorso".

Chi ha operato meglio sul mercato?

"Ognuno pensa di aver fatto bingo e di aver vinto".

L'Inter può essere la favorita per lo Scudetto?

"Con la Juve che sta tirando un po' il fiato anche in termini di investimenti, com'è giusto, c'è più di una squadra che può contendersi il posto più alto con loro".

Eysseric, Cristoforo ed altri suoi acquisti a Firenze sono oggi esuberi.

"Ogni calciatore arriva in un club tenendo conto del contesto e del momento in cui arriva. Nel secondo ciclo con 37 milioni di ingaggi si raggiunsero traguardi comunque importanti per punti ottenuti. Abbiamo dovuto prendere anche calciatori di cui poi non c'era la certezza di un rendimento sicuro".

Milenkovic potrà essere il futuro della Fiorentina?

"Milenkovic come Chiesa, Castrovilli e Veretout nell'idea nostra erano coloro su cui si basava il nuovo ciclo. Hanno potenzialità e il serbo in qualsiasi squadra giocherà può far bene".

Tra i giovani arrivati dall'estero chi la intriga di più?

"Non ho seguito molto, sono stato troppo impegnato con il mercato del Lecce, con numerose entrate fatte da giovani pescati dai mercati più disparati".