tmw Corvino sulla cessione di Chiesa: "Firenze ha perso un suo figlio, capisco sia ferita"

vedi letture

Pantaleo Corvino, ds del Lecce, ha parlato a TMW dal calciomercato a Milano. Di seguito il suo intervento sul passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus: "Non entro nel merito delle formule o di altre situazioni, ma quando si fa un trasferimento bisogna essere d'accordo in tre. Ognuno crederà di avere fatto l'affare perfetto, il giusto e il meglio. Quando Firenze perde un calciatore importante si sente ferita, così come lo sarebbe ogni altra città, è nella logica delle situazioni. So come funziona Firenze, ci ho vissuto per dieci anni e so quanto siano passionali i tifosi, che sentono di più le partenze di figli del settore giovanile come Bernardeschi e Chiesa. A mente fredda si capisce che se ci sono gli interessi di tutti, certe cose vadano fatta".

Non c'erano più possibilità per lui a Firenze?

"Ogni momento può essere quello giusto, dipende dai punti di vista. Un trasferimento si fa quando c'è una società che vuole vendere, un'altra che vuole acquistare e il giocatore che vuole andare".

Alle 20 l'intervista completa!