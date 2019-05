Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serse Cosmi, presente a Montemarciano in provincia di Ancona per la 4^ edizione del Premio Cesarini, ha parlato ai microfoni di TMW commentando vari temi dell'attualità del nostro calcio: "Il nome di Sarri per la panchina della Juventus? Io sono per un tecnico italiano. Certo, uno come Guardiola potrebbe dare qualcosa in più in termini di cultura calcistica, ma altrimenti la pista italiana credo sia la migliore. Ce ne sono tanti in Italia che possono allenare la Juve, anche se non esiste un tecnico ad oggi che ti garantisce la vittoria in Champions".

Una Juve che deve abbinare i risultati con lo spettacolo? "Non sono d'accordo. La Juve vuole vincere e fa bene. Io credo che non ci sia allenatore che vuole vincere giocando male. Certi allenatori per cultura cercano di esprimere il loro calcio a prescindere, rispetto a quello reclamizzato dalle persone o dalle tv".

Come può ripartire la Roma? "Dalla società. Si è arrivati a un punto dove c'è troppa distanza tra le gente e la società. Serve ridare un senso ad una squadra che appartiene alla società certamente ma anche ai tifosi. Servono dei giocatori che rappresentino la Roma nei risultati in campo, ma non solo".