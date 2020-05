tmw Covid-19 e infortunio sul lavoro per i calciatori: i club provano a mediare, gli scenari

Medici del mondo del calcio in subbuglio. Perché le ultime del Governo raccontano che il Coronavirus verrebbe classificato come infortunio sul lavoro con tutte le responsabilità civili e penali del caso per gli amministratori delegati dei club e per i medici sociali. Uno scenario che non è visto di buon occhio né dalle società e né dai medici. Si cerca una soluzione anche per mediare e cercare di non far classificare il Covid-19 come infortunio sul lavoro, almeno per i calciatori e le varie componenti che ruotano attorno. Anche di questo si parlerà più tardi in Consiglio di Lega. Seguiranno aggiornamenti...