tmw Covid-19, il calcio corre ai ripari: si va verso l'allargamento delle liste di Serie A e B

Il calcio italiano corre ai ripari contro il Covid-19. Si va verso l’allargamento delle liste per le squadre di Serie A e Serie B a 30 calciatori. Una proposta al vaglio degli organi competenti, la sensazione è che si vada in questa direzione. Se ne riparlerà nei prossimi giorni, da verificare se questa iniziativa possa essere assunta dalla Federazione oppure se occorra una norma internazionale. E secondo quanto filtra altre federazioni potrebbero optare per questa soluzione. C’è voglia di continuare il campionato. E l’idea di allargare le liste piace non poco ai piani alti. Situazione in evoluzione, il calcio studia le mosse per combattere il Covid-19.