TMW - CR7-Juve smuove Higuain: in settimana può andare al Chelsea

Gonzalo Higuain è al passo di addio con la Juventus. Era lui la pietra angolare dell'affare Cristiano Ronaldo che il Real Madrid ha anticipato con il comunicato stampa dopo l'incontro tra il portoghese e Andrea Agnelli.

In settimana Nicolas Higuain volerà a Londra per parlare con il Chelsea. I londinesi hanno sorpassato il Milan - anche a causa delle vicissitudini societarie e nonostante Elliott stia pensando a grandi acquisti - e pagheranno 60 milioni (bonus compresi) il cartellino alla Juventus. Così Gonzalo si ricongiungerà con Maurizio Sarri, suo mentore a Napoli, e la Juve non farà minusvalenza con il cartellino del Pipita, pagato 90 milioni e a bilancio per 54.

E al giocatore? Un triennale da 7,5 milioni di euro più bonus, migliorando il contratto attuale e portandolo alla prossima scadenza ancora relativamente giovane, a 33 anni e qualche mese. Pronto per una nuova, successiva avventura.