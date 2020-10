tmw CR7 positivo al Covid: il portoghese sta bene e non rientrerà a Torino fino al prossimo test

vedi letture

Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19 è sicuramente la notizia del giorno nel mondo del pallone e dello sport più in generale. A darne la notizia è stata direttamente la Federcalcio portoghese, che questo pomeriggio ha informato del contagio di CR7. Un annuncio che ha subito creato grande preoccupazione tra i tifosi della Juventus, nonostante l'asintomaticità dichiarata del campione classe '85.

Secondo quanto raccolto da TMW attraverso fonti a lui molto vicine, al momento Cristiano non ha accusato però alcun tipo di sintomo legato al Coronavirus. Il giocatore si sente bene, in perfetta forma, e si è messo subito in isolamento a Lisbona, dove si trovava coi compagni della Seleção das Quinas. In attesa del prossimo tampone (ancora incerta la data dello svolgimento), Cristiano Ronaldo resterà dunque in patria e non farà ritorno a Torino.