© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il crack di Merih Demiral riavvicina Daniele Rugani alla Juventus. Il talentuoso e sfortunato centrale turco ha rimediato la rottura del crociato nella gara contro la Roma. Per questo la cessione di Rugani potrebbe e dovrebbe adesso congelarsi.

C'era l'offerta Samp Il Doria è a caccia di (almeno) un difensore. Per Lorenzo Tonelli del Napoli è stand by ma adesso i blucerchiati cercheranno una nuova accelerata. L'ex Empoli è da tempo il primo nome per Claudio Ranieri ma la richiesta di cash subito oltre ai 4 milioni per il riscatto estivo ha frenato l'affare. Il secondo nome era appunto Daniele Rugani: la Vecchia Signora puntava per farlo andare a giocare e per lo juventino la Samp ha proposto un prestito con obbligo di riscatto a 15 comprensivi di bonus. Una cifra importante per il club, non pari ancora alla richiesta iniziale della Juve. E il crack di Rugani può rallentare se non bloccare definitivamente tutto.