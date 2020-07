tmw Cragno: "Il futuro? Penso solo al Cagliari. La Nazionale è un sogno per me"

Il portiere del Cagliari Alessio Cragno ha commentato in zona mista il match pareggiato per 0-0 contro il Lecce: “Il clean sheet? C’è il contributo da parte di tutti, sicuramente da portiere è importante, ma è importante per tutta la squadra per ottenere fiducia. Le mie condizioni? Sono contento, Mi mancavano il campo e le sensazioni della partita, chiaramente all'inizio si fa fatica, poi più passa il tempo, più la situazione torna alla normalità”.

Sul suo futuro: “Io in questo momento sto pensando al Cagliari perché a questa società devo tutto, è la società che mi ha fatto esordire in Serie A e che mi ha dato la possibilità di arrivare in Nazionale. I miei pensieri sono tutti per il Cagliari. La Nazionale? Il fatto che abbiano spostato gli Europei avanti di un anno mi dà più tempo per lavorare e poter dimostrare di meritare la convocazione. La chiamata in azzurro però passa solo attraverso le prestazioni col Cagliari: a questa società devo tutto, mi ha dato fiducia, mi ha fatto esordire in A. Il mio pensiero quindi adesso è concentrato sulla maglia rossoblù”.