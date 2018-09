TMW - Cragno: "Portiere titolare? Per fortuna non faccio io le gerarchie"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Caccia al nuovo Buffon. C'è anche Alessio Cragno, portiere del Cagliari e della Nazionale. Che a Coverciano ha parlato della felicità per la chiamata di Mancini: "Non mi aspettavo assolutamente la chiamata e per questo è ancora più bella. Sono contentissimo di essere qua, non vedo l'ora di continuare questa avventura".

Che sensazioni hai provato in questi primi giorni col gruppo?

"Anche quelli che non conoscevo sono molto disponibili coi nuovi arrivati. A livello di inserimento nel gruppo non ci sono stati problemi".

La concorrenza è alta.

"Il livello qui è abbastanza alto. Sono tutti portieri che hanno grandissime qualità. Io sono appena arrivato e cercherò di meritarmi questa convocazione".

Ti senti dietro a Perin, Sirigu e Donnarumma?

"Io sono appena arrivato qua. È la prima volta, cerco di dare il massimo, poi fortunatamente non sono io a fare le gerarchie".

Parlate mai di Buffon?

"Sinceramente non è un argomento che abbiamo toccato".

Per un fiorentino essere a Coverciano non è banale.

"È emozionante qualsiasi cosa qui, sono contentissimo di essere qui".

Sei d'accordo con le parole di Mancini sui giovani italiani.

"Io penso che di giovani italiani ce ne siano, a volte si permette un errore di più al giovane straniero, mentre l'italiano passa per meteora".

In un futuro ti vedi a Firenze a giocare?

"Non sono domande a cui posso rispondere adesso. La Fiorentina è la squadra della mia città, farebbe piacere a tutti. Però ora sono a Cagliari e sono contentissimo di essere lì".

In estate sei stato accostato alla Fiorentina.

"Sinceramente sono cose che ho visto sui giornali e basta. Sono contentissimo di essere a Cagliari, voglio dare il massimo con la maglia rossoblù".

Da Fiesole a Coverciano i chilometri sarebbero pochi.

"Ci ho messo qualche anno. Ma i sacrifici sono stati ripagati".