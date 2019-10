TMW - Cravero sul Torino: "Settimana di fuoco per i ragazzi di Mazzarri"

Fonte: Dall'inviato a Torino, Emanuele Pastorella

L'ex difensore granata Roberto Cravero, oggi commentatore tv, ha parlato durante un evento SportWeek presso la Rinascente di Torino. Queste le parole raccolte da TMW: "Nella stagione ci sono momenti di maggiore brillantezza, quello che sta vivendo il Toro non lo è. Ma nessun giocatore è mai entrato in campo senza impegnarsi. Si era partiti molto bene, ora si è perso per strada qualcosa. Sarà una settimana di fuoco per i ragazzi di Mazzarri, sarà un tour de Force tra Cagliari, Lazio mercoledì e derby con la Juve sabato