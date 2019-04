Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Domenico Criscito, capitano del Genoa, ha parlato durante il Genoa Tribe Festival del tweet pubblicato dal Genoa in onore di Fabio Quagliarella: “Per noi il fair-play viene prima di tutto. Poi è chiaro che quando si gioca siamo avversari. Quello che ha fatto Fabio è qualcosa di incredibile. Io gli ho fatto i complimenti in privato, il Genoa non aveva il numero di telefono e hanno usato i social. Complimenti al Genoa per quello che ha fatto”.

Un messaggio a squadra e tifosi: “Il messaggio che lancio è giocare da Genoa. Si indossa una maglia storica e in campo devono andare undici Grifoni”