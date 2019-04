TMW - Criscito: "Dietro corrono veloce, dobbiamo cambiare mentalità"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Domenico Criscito, capitano del Genoa, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com margine del Genoa Tribe Festival: "Le ultime due partite sono state negative, abbiamo giocato malissimo e abbiamo perso giustamente. Ci vorrà un altro atteggiamento, dietro stanno viaggiando a grande velocità e bisogna tornare a giocare con una mentalità vincente, come quella che abbiamo messo in campo contro la Juve. Siamo stati troppo molli nelle ultime settimane, in Serie A ti puniscono subito. Ieri abbiamo affrontato una grande squadra e ci ha fatto quattro gol; domenica a Napoli sarà altrettanto difficile. Bisogna cambiare mentalità, dobbiamo tornare a essere quelli ammirati contro la Juve, concreti in avanti e concentrati. Gli attaccanti? Abbiamo creato poco nelle ultime partite, ma sono momenti che fanno parte del calcio. Dobbiamo restare uniti, società, squadra e tifosi, per cercare di superare questo momento. La sfida col Napoli? È sempre bello giocare lì, saranno sicuramente arrabbiati perché hanno perso e dobbiamo affrontare questa sfida con umiltà, cercando di concedere poco. Il derby? Siamo arrabbiati, non preoccupati. C'è voglia di far bene a Napoli, poi cercheremo di regalare una gioia nella partita più attesa. La nostra maglia va onorata sempre, anche in amichevole e in allenamento. Daremo il 100% da qui alla fine, cerando di ottenere risultati".