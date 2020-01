Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore decisive, e non potrebbe essere altrimenti, per il passaggio di Domenico Criscito alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore si sta infatti allenando con il Genoa e al termine della seduta andrà in sede per un nuovo summit con società e agenti per prendere la decisione definitiva.