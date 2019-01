TMW - Criscito: "Un giocatore come Rog sarebbe ben accolto dal gruppo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso del suo incontro con la stampa a margine di un evento solidale per gli sfollati di ponte Morandi, Domenico Criscito ha parlato del mercato rossoblu: "Bisogna chiedere alla società, io penso a giocare. Se dovesse arrivare qualche elemento importante come Rog, sarebbe sicuramente ben accolto dalla squadra. Come ho detto prima, tutti noi speriamo soprattutto di non perdere calciatori come Kouamé, Romero e Piatek: ci servono e fanno la differenza".