tmw Crotone, il dg Vrenna: "Di Magallan si parlava prima di De Ligt. Cigarini? Vediamo"

vedi letture

Colpo in difesa per il Crotone, vicinissimo a chiudere per Lisandro Magallan. Raffaele Vrenna, direttore generale del club pitagorico, ha raccontato così il rinforzo in arrivo: "È un giocatore importante, si parlava di lui prima di De Ligt all'Ajax. È un giocatore di profilo altissimo, che siamo riusciti a portare a Crotone con un grosso sforzo economico. Siamo riusciti a tenere segreta la trattativa, abbiamo lavorato bene. Non ha ancora firmato, ma è in procinto di farlo quindi speriamo che si concluda nel miglior modo possibile".

Agoumé ed Esposito sono nomi che vi interessano a centrocampo?

"Sono due profili importantissimi, ci farebbero comodo. Vedremo in asse con l'Inter se riusciremo a fare qualcosa. Abbiamo anche altri obiettivi, stiamo cercando di portare più giocatori possibili a casa, per far sì che il mister possa allenarli in questo breve tempo".

Ma ci sono stati dei passi avanti concreti?

"No, ancora non ci siamo visti. Anche perché l'Inter è stata impegnata con le coppe. Ci incontreremo, siamo anche grandi amici con Ausilio quindi vedremo se si potrà imbastire una trattativa".

In attacco Vlahovic è un nome su cui puntate?

"Sicuramente è un profilo importante, un giocatore fortissimo che ha già dimostrato di poter giocare in una rosa di medio-alta classifica. Per questo non lo vedo come papabile obiettivo, anche se sarebbe un ottimo colpo".

Cigarini?

"È un buon profilo, in quella parte del campo stiamo cercando. Vedremo se ci sarà la possibilità di portarlo a Crotone".

C'è la volontà del giocatore di vestire il rossoblù?

"Di questo non abbiamo ancora parlato, abbiamo parlato della possibilità di venire, è stata una chiacchierata informale".

Cosa prova pensando alla storia di Messias?

"Sicuramente un grande affetto. È un giocatore che abbiamo scovato in un campionato minore, è una storia bellissima: ora dovrà far vedere il suo valore anche in massima serie. Sono sicuro che sarà così, già l'anno scorso col salto di categoria lo conoscevano tutti in 4-5 giornate. Sono sicuro che andrà così anche in Serie A".