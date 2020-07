tmw Crotone in A, il presidente Vrenna: "Non era facile, ora fateci godere questa gioia"

Il 5-1 al Livorno per festeggiare la promozione in Serie A. È serata di festa per il Crotone, e il presidente Gianni Vrenna (in foto col dg Raffaele sull’aereo che li riporterà in Calabria) è al settimo cielo: “Questa Serie A è forse il più bel gran successo da quando sono al Crotone. A mio avviso abbiamo fatto una cosa importante, perché riprogrammare è sempre una cosa difficile”.

Che messaggio manda ai tifosi?

“Li voglio salutare tutti. Ci vediamo a Crotone”.

Adesso iniziate a programmare la prossima stagione?

“Adesso fateci godere questo giorno di festa. E cerchiamo di finire il campionato al meglio, poi inizieremo a programmare la prossima stagione”.