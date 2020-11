tmw Crotone-Lazio, le società spingono per giocare. Stamane riunione in prefettura

E' avvenuta in mattinata la riunione in prefettura per capire stati d'animo ed eventuali resistenze alla disputa di Crotone-Lazio, sfida in programma alle 15 all'Ezio Scida quest'oggi ma messa in dubbio dalle condizioni meteo terribili che da stanotte imperversano sulla Calabira. E' emersa la voglia comune di disputare la gara, coi pitagorici che attraverso i propri account social ci hanno tenuto a mostrare come il terreno dell'impianto sia assolutamente in grado di ospitare la contesa. Da verificare semplicemente se la pioggia renderà vani gli sforzi delle società nelle prossime tre ore, ma al momento la gara rimane assolutamente programmata.