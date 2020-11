tmw Crotone-Lazio si gioca? Alle 13.30 sopralluogo allo Scida, decide il Comune

A meno di due ore dal calcio d'inizio, ipotetico, di Crotone-Lazio non c'è ancora chiarezza sulla disputa della gara: è previsto alle 13.30 un sopralluogo dei delegati della Lega Serie A all'Ezio Scida per capire se effettivamente ci sono le condizioni di sicurezza per la disputa della sfida, specie per il vento che in questo momento sta investendo l'impianto pitagorico. La decisione finale, con le squadre che spingono per giocare, sarà in ogni caso del Comune, proprietario dello stadio.