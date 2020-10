tmw Crotone, preso il 2000 Bruzzaniti dalla Pro Vercelli. Rimarrà in prestito in Piemonte

Operazione in via di definizione sull'asse Vercelli-Crotone. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW il club calabrese chiuderà per l'acquisto dalla Pro di Giovanni Bruzzaniti, esterno offensivo classe 2000 della Pro. Contestualmente il giocatore verrà nuovamente girato in prestito alle Bianche Casacche per la stagione appena iniziate.