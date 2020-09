tmw Crotone, rinforzo in arrivo a sorpresa: Lisandro Magallan in prestito dall'Ajax

Colpo a sorpresa per il Crotone: la formazione pitagorica sta per piazzare un rinforzo pesante per la difesa di Giovanni Stroppa. Sarebbe ai dettagli la trattativa per il prestito di Lisandro Magallan: argentino di La Plata, classe 1993, è in uscita dall'Ajax. Il Crotone di Vrenna e Ursino sta per definire l'arrivo in prestito del difensore centrale, reduce dalla stagione all'Alaves.