TMW - Crotone-Samp, incontro in corso per Budimir: presenti anche gli agenti

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colloquio in questi istanti tra il Crotone, presente tramite le persone di Raffaele Vrenna e Beppe Ursino, e la Samp (presente con Daniele Pradè) per gli ultimi dettagli che porterebbero Ante Budimir a vestire nuovamente la maglia rossoblu. Presenti anche gli agenti del ragazzo al Me Milan. In ballo, come già si era detto nelle ore precedenti, un prestito con obbligo di riscatto.