tmw Crotone, si allontana Sebastiano Esposito dell'Inter: ha costi troppo alti

vedi letture

Dopo gli investimenti fatti nelle ultime due settimane, per il Crotone è il momento di un periodo di pausa e riflessione in vista dei prossimi acquisti: per il momento escono dagli obiettivi Lucien Agoume (destinato allo Spezia) e Sebastiano Esposito, ritenuti troppo onerosi come tipo di arrivi.