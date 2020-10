tmw Crotone, Stroppa sotto esame. Idea D’Aversa, che piace anche al Monza

Due partite per il futuro. Giovanni Stroppa a Crotone non può dormire sonni tranquilli. Le prossime due partite contro Atalanta e Torino saranno determinanti per il prosieguo del tecnico sulla panchina calabrese. Spunta il nome di Roberto D’Aversa come possibile alternativa a Stroppa. L’ex Parma è anche un’idea del Monza. Stroppa sotto esame, Torino e Atalanta decisive per il suo futuro. E alla finestra c’è D’Aversa...