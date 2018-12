TMW - Crotone, telefonata a Monchi: obiettivo Bianda per la difesa

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Contatto oggi tra il direttore sportivo del Crotone Ursino e quello della Roma Monchi: stando a quanto da noi raccolto l'obiettivo dei calabresi è William Bianda, giovane difensore dei giallorossi che è arrivato in estate per una cifra vicina ai sei milioni di euro ma che ben presto è stato dirottato in Primavera, considerato ancora troppo acerbo per la Serie A. L'occasione di mettersi in luce potrebbe arrivare un gradino sotto, in cadetteria, dove i pitagorici inseguono l'alta classifica dopo un periodo difficile.