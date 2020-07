tmw CSKA Mosca, offerta per Adolfo Gaich: attesa risposta dal San Lorenzo

Il CSKA Mosca ha inoltrato una proposta da 8 milioni di euro più bonus per Adolfo Gaich, attaccante che nello scorso gennaio era stato a un passo dal Bruges - per 10 milioni di euro - e che verrà ceduto nella sessione estiva di calciomercato anche a causa della crisi di liquidità che sta colpendo il calcio argentino. Il San Lorenzo non ha ancora risposto all'offerta, ma i moscoviti sono confidenti per chiudere l'operazione. Da capire anche l'intenzione del giocatore, che ha dato priorità a un campionato tra Spagna e Italia. Milan, Inter, Parma e Roma sono interessate.