TMW - Currò: "Grecia depressa. Europeo? Vediamo come sta Chiellini"

Fonte: Dall'inviato all'Olimpico, Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Penso che Mancini abbia dovuto dire, perché bisogna farlo in questi casi, che la gara nasconde delle trappole". Enrico Currò, inviato de La Repubblica parla della sfida di stasera fra Italia e Grecia, con gli azzurri che potrebbero staccare il pass qualificazione con una vittoria. "Francamente la Grecia è talmente depressa che, se le riserve hanno fatto quel che hanno fatto, le riserve hanno pareggiato in casa contro il Liechtenstein, non credo che il risultato sia in discussione":

John van 't Schip ha giocato in Italia. "È passato tanto tempo e purtroppo quel periodo non è che fosse stato particolarmente brillante per lui perché era finito in un Genoa in decadenza, partiva dal quarto posto di Bagnoli ma stava calando. Non credo sia condizionante".

Moltissimi sono già sicuri del posto per l'Europeo. Balotelli, Kean e Zaniolo sono tagliati fuori? "Almeno una sorpresa penso ci sarà, però molti ruoli sono già assegnati, credo sia abbastanza difficile. Vedo dei dubbi sul centravanti, sui due terzini, un ruolo a centrocampo e un esterno. Per il resto penso sia tutto scritto, bisognerà vedere come sta Chiellini".