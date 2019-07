TMW - Cutrone al Wolverhampton, contratto di 4 anni. La foto della firma

Fonte: Pietro Mazzara

Adesso è ufficiale: Patrick Cutrone lascia il Milan e si trasferisce al Wolverhampton Wanderers a titolo definitivo. Si conclude, dunque, dopo 12 anni l'avventura in rossonero dell'attaccante. Questa la foto della firma del giocatore che si lega ai Wolves per i prossimi 4 anni (come specificato nel comunicato del club inglese):