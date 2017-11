TMW - D'Amico su Mazzarri: “Milan? Illazioni, non c'è nulla di concreto”

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Intercettato da Tuttomercatoweb.com al Wyscout Forum di Londra, l'agente Andrea D'Amico ha parlato delle indiscrezioni che volevano Walter Mazzarri cercato dal Milan. “Tutte le voci giornalistiche uscite finora sono tutte illazioni, oltre a fantasie, alle volte. Non c'è nulla di concreto, è sotto contratto con il Watford, non c'è nessuna novità. Poi capisco l'opinione pubblica e i giornalisti che vogliono anticipare... ma è un nome papabile e come lui ce ne sono tanti", ha detto il procuratore in merito all'allenatore ex Napoli e Inter che ha allenato il Watford fino allo scorso maggio.