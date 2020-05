tmw D. Dresda, Terrazzino: "Serie A, ripartire è possibile. Seguite l'esempio della Germania"

Nel corso della lunga intervista concessa oggi a TMW, l'attaccante italo-tedesco Marco Terrazzino ha detto anche la sua, dalla Germania, sulla possibile ripresa del campionato italiano: "Mi auguro che possa riprendere quanto prima. In Germania, se si dice una cosa, poi si fa. In Italia bisogna iniziare a fare lo stesso, con responsabilità e garanzie di sicurezza per tutti. Va individuato un protocollo sanitario e rispettato rigorosamente tanto in allenamento quanto in partita: tutto qui. Tornare a giocare a calcio è possibile, la Germania ne è la miglior dimostrazione", le parole del talento della Dynamo Dresda all'indomani del tanto atteso week-end di Bundesliga e Zweite Liga.