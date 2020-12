tmw D. Kiev, Lucescu: "Molto offensiva, qualcosa non va: vi racconto dal campo la Juve di Pirlo"

Il plurititolato allenatore della Dinamo Kiev Mircea Lucescu, intervistato da TMW alla vigilia della gara di Champions League contro la Juventus, ha dato il suo parere anche sul nuovo corso dei bianconeri e su mister Andrea Pirlo: "All'andata la Juve mi ha fatto una buona impressione. La partita è stata equilibrata, poi i singoli della Juve hanno fatto la differenza e abbiamo perso 2-0. Una big come la Juventus ha due squadre all'interno della sua rosa... Per questo ho messo in guardia i miei e li ho avvertiti del fatto che, nonostante i bianconeri abbiano già passato il turno, domani saranno quelli di sempre. Formazioni come Juve e Barcellona sono costruite per vincere, vincere e vincere, specialmente in Champions".

Su mister Pirlo invece che idea si è fatto?

"Dategli tempo... In Italia si parla troppo e l'allenatore diventa sempre il capro espiatorio. Pirlo è un tecnico giovane, ha a che fare con uno spogliatoio pieno di grandi giocatori e vive quindi una situazione delicata. Sono convinto però che il suo talento e la sua visione di gioco, quelle qualità espresse da calciatore, verranno fuori anche in panchina. Mister Pirlo ha un grande futuro anche in questo nuovo ruolo secondo me".

Tatticamente, che Juve ha visto da avversario?

"Una Juve che propone un calcio molto offensivo. Ancora c'è qualcosa da migliorare, i bianconeri anche contro di noi hanno commesso qualche errore, ma diciamo che in generale fino a questo momento hanno avuto anche un po' di sfortuna in questo 2020-2021".