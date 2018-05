TMW - Da Baggio ad Ancelotti, tutti per Pirlo: "Un grande del calcio italiano"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Andrea Pirlo ha ricevuto il XII Premio Internazionale "G. Facchetti" - Il Bello del Calcio. Alla cerimonia di premiazione non erano presenti tanti suoi ex compagni di squadra ed elementi di spicco del mondo dello sport, che hanno comunque voluto lasciare il proprio video-messaggio per l'ex centrocampista di Brescia, Inter, Milan e Juventus.

Hernan Crespo, ex compagno ai tempi del Milan e oggi dirigente: "Mi piace l'Andrea persona. Solo chi ha condiviso momenti importanti con lui può capire. È un uomo spogliatoio, che fa ridere tanto. Sarò felice di poter giocare al suo addio al calcio, è stato bello essere stato parte della sua carriera".

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan: "Andrea merita questo premio. È una gran persona, avrebbe potuto ancora giocare a calcio".

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus: "Grandissimo, geniale, unico. Il giocatore più talentuoso che abbia incontrato insieme ad altri due. Un piacere aver giocato a calcio con Pirlo".

Marcello Lippi, CT della Cina: "Sono sicuro che qualsiasi cosa farà nella sua vita, sarà di qualità. Parola-marchio di Andrea Pirlo".

Giovanni Malagò, presidente del CONI: "Se guardiamo l'albo d'oro di questo premio ci accorgiamo di una lista impressionante. Oggi più che mai con Pirlo il Bello Del Calcio trova la sua consacrazione. Rappresenta l'estetica oltre che la sostanza di questo sport. La testimonianza di questo premio è nei 'piedi' migliori possibili".

Roberto Baggio, ex compagno di squadra nell'Inter e nel Brescia: "Felice e onorato di essere stato un punto di riferimento per Andrea. Ci vediamo nella sua gara di addio a San Siro".

Carlo Ancelotti, l'allenatore con cui Pirlo si è consacrato ad alti livelli: "Andrea per me è stato una fortuna. Per tanti anni e stato il centrocampista piu forte del mondo. Una fortuna per il Milan ma anche per la Nazionale. È sempre stato un ragazzo molto semplice e disponibile, nonostante avesse una grande personalità. È stato un orgoglio per me. Gli auguro il meglio per il suo futuro. Ha tutte le qualità per poter fare anche l'allenatore".