TMW - Da Balotelli a Giggs, Van Persie e Silva: stelle in campo all'Etihad

Fonte: dal nostro inviato all'Etihad Stadium di Manchester

Tra meno di mezz'ora prenderà il via, all'Etihad Stadium, la gara tra Manchester City Legends e Premier League All Stars. La gara è il tributo alla carriera coi Citizens di Vincent Kompany: una serata organizzata dal centrale belga per cui c'è stata una risposta profonda da parte dei grandi ex delle due di Manchester e non soltanto. Felpa, cappuccio e cappello, Balotelli è in borghese e probabilmente non sarà della gara col 45 sulle spalle. Mentre tutti i partecipanti hanno preso parte al riscaldamento, Balo si è fermato a bordo campo a scherzare con tutti i presenti.

Manchester City Legends: Hart, Wright, Kompany, Lescott, Richards, Touré, Zabaleta, De Jong, Nasri, Wright-Phillips, Ireland, Silva, Milner, Hamann, Petrov, Bellamy, Aguero, Balotelli, Benjani, Luckassen.

PL ALL Stars: Van der Sar, Given, G.Neville, A.Cole, Carragher, Scholes, Butt, Carrick, Giggs, Van der Vaart, Arteta, Vieira, Keane, Van Persie, Cahill, Vassell.