TMW - Da Berna-Paqueta a Can fino a Kurzawa-De Sciglio. Juve, sprint

Fonte: Dal nostro inviato a Milano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È una settimana caldissima quella che sta vivendo la Juventus. Oltre premesse e indicazioni di inizio gennaio, Fabio Paratici è tra i protagonisti di questo finale. Nel cuore del mercato, Milano, la Juventus tesse le trame di tre operazioni importanti.

Cresce la fiducia sull'asse Torino-Parigi, le distanze tra Juve e PSG sono limate. Mattia De Sciglio alla corte di Thomas Tuchel, Layvin Kurzawa da Maurizio Sarri. Tra oggi e domani cercheranno di limare le ultime distanze per arrivare alla fumata bianca.

Poi Emre Can al Borussia Dortmund. Filo diretto coi gialloneri, il Bayern Monaco al momento è un'ipotesi fredda. A 25 coi bonus la trattativa può chiudersi, tra oggi e domani gli intermediari proveranno a portare nuove.

La terza è Federico Bernardeschi al Milan e Lucas Paqueta alla Juventus. Semaforo verde all'operazione da parte di tutti i protagonisti coinvolti, Paratici attende che il Milan alzi la posta in quanto a conguaglio economico per dare il placet a un'operazione non facile ma per la quale c'è totale volontà di provare a chiudere.