tmw Da Galante a Hubner e Tacchinardi: le parole di Chiellini continuano a far discutere

vedi letture

“Chiellini non ha fatto il democristiano, allora cosa scrivi a fare un libro? Se vuoi fare 0-0 stai a casa”. Ha parlato così, nella giornata di oggi, il collega Maurizio Crosetti in merito alle polemiche suscitate dai pensieri di Giorgio Chiellini nella sua autobiografia “Io, Giorgio”. In particolare i passaggi che hanno fatto discutere sono quelli riportati da la Repubblica in cui il capitano della Juventus non le manda a dire ad alcuni suoi ex compagni come Mario Balotelli e Felipe Melo.

“Vive per il gruppo, non credo volesse fare polemica”, ha spiegato a TMW Radio l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi. Di opinione opposta Gianni Di Marzio che all’interno del programma Maracanà ha detto: “Ha sbagliato. Le cose di spogliatoio sono sempre rimaste lì”.

Pensieri simili a anche per gli ex Fabio Galante e Dario Hubner: “Poteva risparmiarsele, conosco bene Giorgio che è una splendida persona e proprio per questo non mi sarei aspettato questa uscita”, spiega il primo durante il TMW News. Quindi l’ex attaccante: “Una brutta uscita. Mi ha sorpreso, a Balotelli doveva dirlo in faccia”, le sue parole a TMW.