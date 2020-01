TMW - Da Larsson a un nome nuovo in attacco: il Brescia prepara due colpi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Brescia muove le pedine per rinforzarsi a gennaio. Il presidente Massimo Cellino non vuole farsi trovare impreparato per la corsa salvezza e sta cercando di puntellare la rosa a disposizione di Eugenio Corini. In primis il mediano: il nome di Jake Larsson dell'Orebro è sempre più vicino. I contatti stanno andando avanti e anche dal club svedese filtra la possibilità che il centrocampista classe '99, Under 21, possa lasciare la società a breve. Un affare da 2 milioni di euro complessivi per la mezzala che sarebbe da record per l'Orebro. Non solo: le Rondinelle stanno valutando anche la possibilità di prendere un attaccante. Alfredo Donnarumma ha richieste in Serie B e il club sta vagliando alcune ipotesi per il reparto avanzato. Il Brescia starebbe vagliando, ma non sarebbe l'unica in Serie A, Ibrahima Niane del Metz. Vent'anni, il senegalese è uno dei giocatori africani più interessanti: la società transalpina ha ricevuto molte richieste per il prestito del ragazzo, sia dalla Ligue 1 che dalla Ligue 2. La volontà sarebbe però quella di cederlo e il Brescia sarebbe sul ragazzo insieme ad altri club italiani e non solo.